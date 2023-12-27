مصادر: طرح وحدات سكنية شاطئية بمدينة العلمين الجديدة في مارس المقبل

ذكرت مصادر بجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أنَّ الجهاز يستعد الآن لتشطيب عدد كبير من وحدات الإسكان بمشروع «الإسكان المتميز»، ومشروع «سكن مصر»، بالمنطقة الجنوبية الشرقية بمدينة العلمين الجديدة وذلك تمهيداً لطرحها على المواطنين خلال الربع الأول من العام المقبل بحلول مارس المقبل.

وأوضحت المصادر، لـ«الوطن» أنَّ لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد حددت سعرًا موحدًا للمتر المربع في جميع الأدوار بـ7970 جنيهًا بمشروع سكن مصر في مدينة العلمين الجديدة، و7210 جنيهات بالإسكان المتميز، يضاف إليه نسبة التميز ووديعة الصيانة، وذلك في الطرح الأخير.

وأشارت إلى أنَّه من المتوقع أن تصل أسعار المتر المربع في الطرح الجديد القادم 10 آلاف جنيه بمشروع سكن مصر في مدينة العلمين الجديدة، و8950 جنيها للإسكان المتميز، ويضاف إليه نسبة التميز، وقيمة وديعة الصيانة حرصا من جهاز تنمية العلمين الجديدة على المظهر الحضاري للمدينة.

وتختلف نسب التميز بمشروع سكن مصر بمدينة العلمين الجديدة، وهي 1% وتصل إلى 1.05% من ثمن الوحدة السكنية، وذلك حسب نوع المتميز من حيث دور الوحدة في العمارة، ووجهة كل وحدة، ومدى تمتعها بخدمات اللاند سكيب وخلافه من صور التميز.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز من 95 مترًا حتى 100 متر، كاملة التشطيبات سوبر لوكس، فيما تبدأ مساحات وحدات سكن مصر من 100 متر مربع ونصل إلى 116 مترا مربعا.

نظام السداد لوحدات الإسكان بمدينة العلمين الجديدة مساحة 100 متر

يتمّ دفع 60 ألف جنيها كجدية حجز، وفي حال الفوز بالوحدة يتمّ استكمال قيمة جدية الحجز ودفعة استلام ليصل إجمالي المبلغ المطلوب سداده 30% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يتم سداد باقي المبلغ المطلوب على دفعات ربع سنوية متساوية على 3 أنظمة عبارة عن الدفع على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات حسب رغبة المستفيد من الوحدة السكنية.

وتشمل خطوات التقديم والحجز ما يلي:

1- الدخول على موقع حجز بنك التعمير والإسكان من خلال حسابك الذي سبق وتم إنشاؤه على الموقع والدخول بكلمة المرور والرقم القومي.

2 - الضغط على «أرغب في التقدم» ثم الضغط على أيقونة «احجز الآن»، على أن تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وذلك للاطلاع فقط، ثم تظهر شاشة توضح بيانات الشقق، وهي مرتبة على النحو التالي: «اسم المحافظة، اسم المدينة، والمنطقة، نوع الوحدة السكنية، رقم العمارة، رقم الوحدة» ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة حسب رغبة المستفيد من الوحدة.

كيفية استرداد قيمة دفعة جدية الحجز

وفي حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلي:

بعد الانتهاء من فترة الحجز يتمّ إتاحة تسجيل طلبات رد المبالغ المسددة بشاشة الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ويتمّ رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط، إذ يتم خصم الرسوم الإدارية الأزمة لصالح البنك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.