«الصحفيين» تخطر حاجزي وحدات العلمين الجديدة بموعد تسلم خطابات التخصيص

أعلنت نقابة الصحفيين، موعد تسليم خطابات تخصيص الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة «سكن مصر» و«الإسكان المتميز».

خطابات تخصيص الوحدات

وقالت «الصحفيين» في البيان، إن حاجزي الوحدات السكنية بالعلمين «سكن مصر» و«الإسكان المتميز»، الذين سددوا مقدمات حجز، عليهم تسلم خطابات التخصيص للوحدات من مركز خدمات الصحفيين في الدور الأول.

موعد تسلم الخطابات

وحددت نقابة الصحفيين موعد تسلم خطابات التخصيص للوحدات بشكل شخصي، من مركز خدمات الصحفيين ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وحتى 6 يناير المقبل.