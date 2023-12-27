سفير الأردن لدى مصر: موقف القاهرة وعمان موحد في دعم غزة ورفض التهجير

أكد سفير الأردن لدى القاهرة أمجد العضايلة، أن هناك تنسيقاً أردنياً مصرياً لم ينقطع منذ 7 أكتوبر الماضي، وقمة اليوم بين الرئيس السيسي، والعاهل الأردني، هي الرابعة منذ ذلك التوقيت، ومواقفهما ثابتة، وهدفهما وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي لوقف هذا العدوان، وبدء مفاوضات جادة تعيدنا للمرجعيات الدولية والعودة لدولة فلسطينية مستقلة، والبلدان معنيان بشكل كبير لوقف العدوان وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

موقف مصر والأردن واحد

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن موقف مصر والأردن واحد ورافض بشكل بات لعملية التهجير من قطاع غزة، سواء قسريا أو طوعيًا، وبالنسبة للبلدين خط أحمر.

الأردن قدم العديد من المساعدات

أشار إلى أن المملكة الأردنية أسهمت في تقديم العديد من المساعدات، وكذلك مصر، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على الصمود على أرضه، ومواجهة أي تفكير للتهجير.