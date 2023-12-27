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متحدث «أونروا»: انتشار التهاب السحايا والكبد الوبائي بين أطفال غزة

كتب:

مريم جاد
09:59 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
المتحدث باسم الأونروا

المتحدث باسم الأونروا

قال المتحدث باسم «أونروا» عدنان أبوحسنة، إنه يوجد مئات الآلاف من الفلسيطينيين يتضورون جوعا في غزة، نتحدث عن مليون و900 ألف نازح فلسطيني، منهم مليون و400 ألف يلجأون للمدارس، و400 ألف في الشوارع أو مخيمات أو الملاجئ، لافتًا إلى انتشار الأمراض المعوية والصدرية والجلدية، فهناك انتشار لالتهاب السحايا بين الأطفال، وأيضا الكبد الوبائي، بسبب شرب المياه الملوثة ونقص النظافة الشخصية.

دخول 100 شاحنة مساعدات إلى غزة

أضاف «أبوحسنة» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أن كل 3 آو 4 آلاف شخص يستخدمون مرحاضا واحدا، مشيرًا إلى أن مركز الإيواء بخان يونس يحتوى على 30 ألف نازح و4 مراحيض فقط، فالأوضاع مأسوية على كل النواحي، وحجم ما يقدم من مساعدات يقدر بنحو 100 شاحنة ولا تكفي لتوزيعها على 2 مليون فلسطيني، ويجري توزيع المواد الغذائية مرتين فقط في الأسبوع، لذلك توجد حالة من الجوع.

وتابع بأنه يجري دفع معظم سكان غزة إلى رفح الفلسطينية، ودفع الآلاف من السكان إلى وسط القطاع، مشيرًا إلى وجود حالات وفاة كثيرة بسبب الجوع.

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