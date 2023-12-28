«شباب مستقبل وطن» تكرم أمناء المحافظات لجهودهم بالانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، احتفالية لتكريم أمناء الشباب في المحافظات، وذلك لجهودهم المشرفة والملموسة خلال الانتخابات الرئاسية، بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم.

وفي كلمته، وجه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر لكافة أعضاء الحزب، لما قدموه من جهد كبير في الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى إن أمانة الشباب من الأمانات المتميزة في حزب مستقبل وطن، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكينهم ودعمهم في كافة المجالات.

شباب مستقبل وطن

ومن ناحيته، قال أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي، إن جميع أعضاء الأمانة عملوا بإخلاص وبذلوا مجهودا كبيرا من أجل خروج المشهد الانتخابي على النحو المشرف الذي شهد به الجميع.

وفي نهاية الاحتفالية، حرص المشاركون على التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تسلم دروع التكريم.