نقيب المهندسين: ندرس إلغاء شرط تحليل المخدرات من الترشح للانتخابات

كشف المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن مقترح سيقدمه إلى مجلس النقابة خلال اجتماعه السبت المقبل، يتضمن إلغاء شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» وتحليل المخدرات، من الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024، التي سيفتح باب الترشح لها 8 يناير المقبل، على أن تعقد الجمعية العمومية في أول شهر مارس المقبل.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين 2024

وقال نقيب المهندسين، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن المقترح الخاص بإلغاء شرط تقديم صحيفة الحالة الجنائية وتحليل المخدرات، ضمن المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات التجديد النصفي، لنقابة المهندسين 2024، تقدم به عدد من المهندسين خلال اللقاء المفتوح، مع أعضاء النقابة مساء اليوم الأربعاء، موضحا أنه سيطرح هذا المقترح على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل لمناقشة اعتماده.

وتابع «النبراوي»: «رفض الحاضرون مقترح أن يكون من شروط الترشح شهادة فيش وتشبيه، أو صحيفة الحالة الجنائية، أو تحليل المخدرات، لخلو القانون من هذه الاشتراطات، وسأقدمه يوم السبت للمجلس الأعلى للنقابة».

لجنة انتخابات نقابة المهندسين

وأشار نقيب المهندسين، إلى أنه بخصوص موضوع انتخابات التجديد النصفي للنقابة 2024، فقد أثيرت مجموعة من الآراء التي تطالب بأن تكون اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة شفافة، ومعبرة عن جموع المهندسين، مردفا: «وعدت بأن هذا الموضوع سيتم نقله لاجتماع مجلس النقابة يوم السبت المقبل لالتزام برغبة المهندسين».

وأوضح أن المطالب تحدثت في أن تكون الجمعية العمومية ممثلة في تشكيل اللجنة، فضلا عن ممثل عن المجلس لا يزيد عن فرد واحد، خاصة وأن اللجنة مشكلة من 5 أفراد، بالإضافة إلى رئيسها الدكتور ياسر صقر، ونائب الرئيس الذي يشغل في ذات الوقت منصب وكيل النقابة.

شروط القيد في نقابة المهندسين

وأضاف نقيب المهندسين، أن هذا المؤتمر الذي عقده مع أعضاء النقابة يعد الأول منذ الحادث الذي تعرض له، لافتا إلى أن الاجتماع تناول قضية شروط القيد في نقابة المهندسين للمعاهد الهندسية.