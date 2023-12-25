التفاصيل الكاملة لقيد خريجي 43 معهدا جديدا بنقابة المهندسين

أعلنت نقابة المهندسين ورود بيان من الهيئة العامة لضمان جود التعليم، يتضمن أسماء عدد من المعاهد الجديدة التي حصلت أو تقدمت للحصول على طلب ضمان جودة التعليم، ليرتفع بذلك عدد المعاهد التي سوف يقيد خريجيها بالنقابة إلى 43 معهدًا وذلك بعد إضافة 30 معهدا جديدا بخلاف الـ13 معهدا التي تمّ الإعلان عنها مسبقًا.

ملف التعليم الهندسي

وأوضح طارق النبراوي، نقيب المهندسين لـ«الوطن» أنَّ هذا البيان جاء بناء على قرارات الجمعية العمومية للنقابة في ملف التعليم الهندسي، بشأن عدم قيد خريجي المعاهد التي لم تحصل على ضمان الجودة أو لم تتقدم بطلب للحصول عليها، موضحا أن النقابة منحت مهلة حتى 29 فبراير المقبل للمعاهد التي تقدمت أو حصلت بالفعل على شهادة الجودة في النقابة حتى تقنن أوضاعها وترفع الملفات كاملة وتستكمل متطلبات الهيئة.

وأكّد أن النقابة تقف خلف قرارتها فيما يخص ملف التعليم الهندسي في مصر، ولذلك سوف يتم مراجعة موقف كل المعاهد الهندسية التي تقدمت بالفعل للحصول على طلب ضمان الجودة، مؤكدا أن المعاهد التي لم تستكمل أوراقها أو تحصل على الطلب سيتم استبعادها من قائمة المعاهد المسموح بقيد خريجيها في نقابة المهندسين، وبحلول 31 ديسمبر القادم لن يتم قيد هذه المعاهد بالنقابة.

ولفت نقيب المهندسين إلى أن النقابة سوت تواصل الإعلان عن أسماء المعاهد التي سوف ترد إليها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في إطار حرص النقابة على جودة التعليم الهندسي.

المعاهد الحاصلة على ضمان جودة التعليم

وبناء عليه يكون عدد المعاهد التي حصلت أو تقدمت للحصول على طلب من هيئة ضمان جودة التعليم 43 معهدا وهي كالاتي:

1- أكاديمية أخبار اليوم.

2- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

3- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

4- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

5- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

6- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

7- المعهد العالي للهندسة في بلبيس.

8- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

10- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

11- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

12- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

13- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود – الأقصر.

14- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

15- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

16- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

17- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

18- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بـكفر الشيخ.

19- المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

20- المعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

21- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

22- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط.

23- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

24- معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم.

25- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

26- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

27- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

28- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

29- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران.

30- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

31- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

32- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

33- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

34- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.

35- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

36- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

37- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

38- معهد الصفوة العالي للهندسة.

39- معهد طيبة العالي للهندسة.

40- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة.

41- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

42- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا–المحلة الكبرى

43- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.