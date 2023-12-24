نقابة المهندسين تعلن أسماء المعاهد الحاصلة على شهادة جودة التعليم

أعلنت نقابة المهندسين قائمة المعاهد الهندسية التي وردت للنقابة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للحصول على الجودة، وذلك في إطار حرص النقابة على جودة التعليم الهندسي، ومساعيها للارتقاء بالمهنة، وبالإشارة لما اتخذته النقابة من قرارات في شأن ضوابط قيد خريجي المعاهد الهندسية.

تفاصيل قيد خريجي المعاهد الهندسية

وأوضحت النقابة أنه سيجرى قيد هذه المعاهد التي حصلت أو (تقدمت للحصول) على شهادة الجودة في نقابة المهندسين، مع منحها مهلة تنتهي في 29 فبراير المقبل، لرفع الملفات كاملة واستكمال متطلبات الهيئة، لذا نود التأكيد أنه بحلول التاريخ المذكور، يجرى مراجعة موقف هذه المعاهد الهندسية.

وأوضحت أن المعاهد التي لن تقدم ملفاتها الكاملة المستوفاة والمقبولة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ووفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الهيئة، يجرى استبعادها من قائمة المعاهد المسموح بقيد خريجيها في نقابة المهندسين.

وأشارت إلى أنه بحلول تاريخ 31 ديسمبر الجاري لن يجرى قيد هذه المعاهد بنقابة المهندسين، إذا لم تحصل على شهادة الجودة، وليس مجرد التقديم لها.

معاهد ستقيد بالنقابة

وفيما يلي أسماء الأكاديميات المعاهد التي حصلت على شهادة جودة التعليم أو تقدمت للحصول عليها:

1- أكاديمية أخبار اليوم.

2- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

3- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام.

4- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

5- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

6- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

7- المعهد العالي للهندسة ببلبيس.8- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس.

10- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

11- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

12- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

13- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود – الاقصر.

14- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

15- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

16- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

17- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

18- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بـكفر الشيخ.

19- المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

20- المعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس.

21- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

22- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط.

23- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

24- معهد المستقبل العالي للهندسة بالفيوم.

25- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

26- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

27- معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

28- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

29- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران.

30- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

31- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

32- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

33- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة.

34- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا.

35- معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

36- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

37- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

38- معهد الصفوة العالي للهندسة.

39- معهد طيبة العالي للهندسة.

40- معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة .

41- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

42- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا–المحلة الكبرى.

43- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.