بدء الترشح في انتخابات التجديد النصفي لـ«المهندسين» 8 يناير والعمومية 1 مارس

وجه المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، الشكر لجموع المهندسين على دعمهم له خلال فترة مرضه، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، مؤكّدًا حرصه الكامل على إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بمنتهى الشفافية والنزاهة.

انتخابات التجديد النصفي للمهندسين

وأضاف نقيب مهندسي مصر، أنَّ انتخابات التجديد النصفي للنقابة ستتمّ بشفافية مطلقة، داعيًا جميع القائمين عليها لإجرائها بنزاهة تامة وحيادية كاملة.

جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين في اجتماع المجلس الأعلى للنقابة، والذي عُقد مساء السبت 9 ديسمبر 2023، بمشاركة نقيب المهندسين، وبحضور الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندس الاستشاري محمد حموده- الأمين العام المساعد، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.

انعقاد الجمعية العمومية

واستقبل أعضاء المجلس الأعلى للنقابة، نقيب المهندسين بحفاوة بالغة؛ تحيةً لنقيب مهندسي مصر، و تهنئته بتمام الشفاء والعودة لقيادة نقابة المهندسين، حيث حضر نقيب المهندسين جزءًا من جلسة المجلس.

وعلى مدى 8 ساعات متصلة، ناقش المجلس في اجتماعه، الاستعدادات لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على تلك الانتخابات.

وحدد المجلس يوم الجمعة الأول من مارس 2023 موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وجاءت أبرز القرارات كالتالي: