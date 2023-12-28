خالد أبو بكر: جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحرير محتجز واحد رغم الدعم الأمريكي

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر يومية من ضربات الفصائل الفلسطينية، وفشل في تحرير محتجز واحد منذ اندلاع الحرب على غزة واستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني، وذلك رغم الدعم الأمريكي والعالم الغربي، والطائرات والغواصات النووية.

فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه

وأضاف «أبو بكر»، ببرنامجه «كل يوم»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ الاقتصاد الإسرائيلي يواجه نزيفا رهيبا، ولم يحقق أي مكاسب على الأرض.

وتابع الإعلامي خالد أبو بكر: «كيف للفصائل الفلسطينية أن تفعل ما تفعله الآن بإسرائيل، وجيش الاحتلال الإسرائيلي أخفق في تحقيق أي مكسب من الحرب.. وفصائل المقاومة تضرب الدبابات وتسجل ذلك بالفيديو.. أين إذن الجيش الإسرائيلي؟».

وتساءل: «هل حافظت إسرائيل على أمنها؟، وهل المواطن الإسرائيلي يعيش في أمن؟، وهل توفر الأمن للمواطن الإسرائيلي؟.. الكثير الآن بات يتعاطف مع المقاومة، والكثيرون في العالم يسألون عما تفعله إسرائيل ويستنكرون ما يحدث؟».