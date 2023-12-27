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أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرغب في استمرار حرب غزة حتى لا يدفع ثمن إخفاقاته

كتب:

مريم جاد
08:34 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في استمرار حرب غزة، حتى لا يدفع ثمن إخفاقاته.

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة «الحياة»، أن يثار في الإعلام عن وجود أزمة واضحة في إسرائيل، وخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بين نتنياهو، وبعض وزراءه صحيح ومؤكد، مشيرًا إلى انعدام الرؤى حول ما سيفعله الاحتلال بعد الحرب على غزة.

رؤية واحدة في عقل نتنياهو

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ هناك رؤية واحدة في عقل نتنياهو وهي أن الحرب لا يجب أن تتوقف، لأنه إذا توقفت سيدفع ثمن نتائج كل إخفاقاته، مشيرًا إلى أن الحرب بالنسبة له مشروع انتحار ويصر على استكمال المعركة.

واختتم «الرقب» بأن مؤسسات الأمم المتحدة، أثبتت بشكل قاطع أنها بلا تأثير في ملف الاحتلال الاسرائيلى، وبمجرد قول كلمة حق يحدث الهجوم على كل مؤسسات الأمم المتحدة، حتى منظمة الصحة العالمية، وهناك حماية لهذا الكيان الإسرائيلي.

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