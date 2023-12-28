حوادث وأزمات صحية تعرض لها فنانون خلال الساعات الماضية

تعرض مجموعة من الفنانين إلى حوادث وأزمات صحية خلال الـ24 ساعة الماضية، وكشفوا ذلك من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تعطل بعض الأعمال حتى يستردوا عافيتهم من جديد، كما انهالت عليهم التعليقات وبالدعاء لهم وطلب الشفاء.

بدرية طلبة

تعرضت الفنانة بدرية طلبة إلى حادث سير خلال الأيام الماضية، ولكنها لفتت إلى استكمالها تصوير أعمالها الفنية حتى لا تتأثر، ونشرت لها بعض الصور مع مجموعة من الفنانين منهم آسر ياسين وأحمد عز ومحمد ثروث وأحمد عيد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت بدرية طلبة، قائلة «اللهم لك الحمد والشكر الصور دي قبل حادثة اتعرضت لها بس مكانش ينفع أنام في السرير وأسيب شغلي، اللي كان مقويني الدعم اللي شفته من كل الزملاء حواليا، الحمد لله خلصت شغلي ودلوقتى جه وقت العلاج دعواتكم».

ماجد المصري

أعلن الفنان ماجد المصري في الآونة الأخيرة عن تعرضه إلى إصابة بالعين، ما أدى إلى إجراء عملية جراحية بها، وذلك أثناء تصويره أجدد أعماله في أبو ظبي، حيث قال في أحد اللقاءات التليفزيونية «إنه أجرى عملية ليزر لعلاج قطع الشبكية بمدينة أبو ظبي، ثم عاد ليستكمل عمله من جديد».

عنبة

تعرض مطرب المهرجانات عنبة إلى وعكة صحية مفاجئة ليلة أمس، وأفصح عن ذلك من خلال «ستوري» نشرها على حسابه الشخصي على «إنستجرام» حيث علق عليها «شفاك يا رب» بدون الكشف والإفصاح عن تفاصيل الإصابة الذي تعرض لها.