بدرية طلبة وخالد تاج الدين يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة بالسعودية

حرصت الفنانة بدرية طلبة، والشاعر خالد تاج الدين، على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية، في المملكة العربية السعودية.

وأدلت الفنانة بدرية طلبة، والشاعر خالد تاج الدين، بصوتيهما في مقر السفارة المصرية بالرياض، بحضور السفير طارق المليجي قنصل عام مصر بالسعودية.

نجوم الفن يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالخارج

وحرص عدد من نجوم الفن المصري، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي انطلقت يوم الجمعة، في المملكة العربية السعودية.

كما أدلت الفنانة آيتن عامر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية في السعودية.

فيما أدلى الفنان أحمد بدير، بصوته في الانتخابات الرئاسية، خلال وجوده في لبنان.

ويستمر التصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، على مدار 3 أيام، إذ تبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم الأحد المقبل.