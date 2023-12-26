بدرية طلبة تكشف تفاصيل إصابتها بكسر في يدها اليمنى: حادث سير

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، تعرضها لحادث، أسفر عن إصابتها بكسر في يدها اليمنى، وذلك عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مشيرة إلى أن أعمالها لم تتعرض بسبب الإصابة.

إصابة بدرية طلبة

وكتبت بدرية طلبة: «اللهم لك الحمد والشكر، الصور دي قبلها حادث اتعرض له، بس مكانش ينفع أنام في السرير وأسيب شغلي، اللي كان مقويني الدعم اللي شفته من كل الزملاء حواليا، الحمد لله خلصت شغلي ودلوقتي جه وقت العلاج دعواتكم».

وتعيش الفنانة بدرية طلبة، انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، إذ انتهت مؤخرا من فيلم «عادل مش عادل»، وتنتظر عرضه في مصر والوطن العربي، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي ونوال.

ويعرض لبدرية طلبة، في السينمات حاليا فيلم «بلوموندو»، بطولة الفنان حسن الرداد، وتدور أحداثه حول الشاب الثلاثيني بلوموندو، الذي يستغل سفر زوجته للولادة ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، لكن سريعًا تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.