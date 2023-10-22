بتعيط على شهداء فلسطين.. بدرية طلبة تكشف عن صورة حفيدتها

كشفت الفنانة بدرية طلبة، عن صورة حفيدتها «تالين» لأول مرة، حيث أنها أبدت دعمها للشعب الفلسطيني، في تلك الحرب الدائرة حاليًا، وسقوط أكثر من 4700 شهيد على يد الاحتلال الإسرائيلي، على مدار الأسبوعين الماضيين.

ونشرت بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة حفيدتها، وعلقت عليها بقولها: «دموع تالين حفيدتي.. شكرًا للمدرسة اللي بتزرع فيهم روح الوطنية ومشاركة الآخرين».

وكانت الفنانة بدرية طلبة، قد كشفت عن تفويضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية أرض مصر من أي خطر يهددها، وقالت: أفوض أنا المواطن المصري بدرية طلبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي:

1- حماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر وتحديات حالية ومحتملة على حدودنا الشرقية.

2- حماية سيناء من مخطط تحويلها إلى مسرح حرب وعمليات عسكرية.

3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم «فلا أرض بلا شعب».

4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن.