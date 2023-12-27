اقتصادي: ما حدث في 2023 أعاد تشكيل الهوية المصرية خاصة بعد أحداث غزة

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما حدث في 2023، أعاد تشكيل الهوية المصرية، خاصة أن قباحة العالم الغربي ظهرت خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهذا الأمر ظهر جليًا في الحرب على قطاع غزة.

مصر استطاعت تجاوز الأزمات الاقتصادية

وتابع «غنيم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، أن مصر استطاعت تجاوز الأزمات الاقتصادية في عام 2023، لكن حدث إنهاك لموارد الدولة، ومن الضروري أن يحدث تثبيت للأمور الساخنة على الساحة الاقتصادية خاصة التضخم وأزمة الدولار، من خلال تطبيق إصلاح حقيقي، مثل تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

الأمن الغذائي والتغيرات المناخية

ولفت إلى الأمن الغذائي والتغيرات المناخية ستشهد اهتمامًا كبيرا في عام 2024 على المستوى الدولي والمحلي، في ظل الصراعات الدولية الموجودة حاليًا.