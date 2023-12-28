«المهندسين»: وقف قيد الحاصلين على دبلوم دون شهادة معادلة بدءا من يناير 2024

قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن يوم 31 ديسمبر الجاري هو آخر موعد لقيد الحاصلين على الدبلوم الفني بدون شهادة المعادلة للثانوية العامة وهذا وفقا للقانون، موضحا أن أي حالة لا تحقق شهادة المعادلة للثانوية العامة تكون مسؤولية المجلس الأعلى للجامعات.

آخر موعد لرفع المستندات لهيئة ضمان الجودة يوم 29 فبراير 2024

وأوضح النبراوي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، حول أبرز ما جاء في النقاش الذي دار بينه وبين عدد من المهندسين، أن آخر موعد لرفع المستندات لهيئة ضمان الجودة يوم 29 فبراير 2024 وبعد هذا التاريخ لن يقيد خريجي المعاهد التي لم ترفع مستنداتها لهيئة ضمان الجودة والاعتماد، مشددا على أن 31 ديسمبر الجاري هو آخر موعد لقيد الحاصلين على الدبلوم الفني بدون شهادة المعادلة للثانوية العامة.

قيد خريجي 43 معهدا هندسيا جديدا

وكانت أعلنت نقابة المهندسين عن قيد خريجي 43 معهدا هندسيا جديدا تقدموا بالفعل أو حصلوا على شهادة ضمان هيئة الجودة، موضحة أنه بحلول تاريخ 29/02/2024، سيتم مراجعة موقف هذه المعاهد الهندسية، و المعاهد التي لن تقدم ملفاتها الكاملة المستوفاة والمقبولة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ووفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الهيئة، سيتم استبعادها من قائمة المعاهد المسموح بقيد خريجيها في نقابة المهندسين، وبحلول تاريخ 31/12/2024 لن يتم قيد هذه المعاهد بنقابة المهندسين، إذا لم تحصل على شهادة الجودة وليس مجرد التقديم لها.