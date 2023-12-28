تدهور الأوضاع في غزة.. فلسطيني يستخدم كيسا للحصول على نصيبه من مياه الأمطار

ظهر فلسطيني في صورة حديثة يجمع المياه من الأمطار في ظل نقص المياه والطعام في قطاع غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع ليومه الـ 83 وسط تزايد أعداد الشهداء في الجانب الفلسطيني.

صورة على مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاب فلسطيني يفتح كيس بلاستيك، وينتظر أن تتجمع فيه المياه من خلال سقوط مياه الأمطار فيه لكي يستخدم هذه المياه لتلبية احتياجاته المختلفة من الطعام والنظافة والشرب.

فلسطيني يستخدم مياه الأمطار من أجل الوضوء

وظهر قبل أسبوعين صور لمواطن فلسطيني ينتظر تحرك المياه فوق الخيمة البلاستيكية لكي يتوضأ من أجل الصلاة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها قطاع غزة بحسب البيانات الحكومية ومؤسسة إغاثة اللاجئين (الأونروا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

هدم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية

وارتكب جيش الاحتلال 1779 مجزرة منذ بدء العدوان الدموي، فيما هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 65 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة وسط استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتشهد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت من يوم 7 أكتوبر الماضي فيما يتم ارتفاع أعداد الشهداء من الجانب الفلسطيني بمرور الوقت حيث تم تسجل أكثر من 21 ألف شهيد، فيما يشهد الجانب الإسرائيلي ارتفاعا في أعداد القتلى من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى نحو 490 جنديا وسط تنفيذ جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية على قطاع غزة بعد وقوع عملية طوفان الأقصى على يد الفصائل الفلسطينية، وسط دعوات عالمية وإقليمية لإيقاف الحرب على قطاع غزة فيما تصف بعض المؤسسات الدولية الحرب بأنها عملية إبادة جماعية تتم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.