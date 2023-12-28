رعب في إسرائيل.. بكتيريا غامضة وأمراض نفسية وكوابيس تهدد جنود جيش الاحتلال

يعيش جيش الاحتلال الإسرائيلي أياما مرعبة على الرغم من إعلانه المستمر تحقيق انتصار على الفصائل الفلسطينية في ظل الحرب على قطاع غزة الدائرة منذ السبت 7 أكتوبر الماضي، وسط انتشار كوابيس صعبة للجنود الإسرائيليين وتعرض إسرائيل لهجوم من حشائش في الأرض في قطاع غزة وسط ذعر إسرائيلي.

كابوس لجندي إسرائيلي ينتهي بكارثة

استيقظ جندي إسرائيلي على كابوس بعد أيام من عودته من حرب في غزة مما أدى إلى استخدامه البندقية ضد رفاقه من الجيش (890 جندي) في معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة عسقلان بحسب القناة الـ 12 الإسرائيلية.

وكان من حسن حظ الجنود أن الجندي أطلق النار على جدار غرفته، وبعدها بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث مع عدم التحقيق مع الجندي بسبب حالته النفسية الصعبة، على أن يتم ذلك فيما بعد بناء على إذن الأطباء.

جندي إسرائيلي يتبول على نفسه

كشف جندي إسرائيلي عن تبوله على نفسه ليلا بعد عودته من قطاع غزة وسط اعترافات صادمة في الكنيست الإسرائيلي، مبينا الجندي أفيخاي ليفي، أنه يتخيل دائما مرور قذائف «آر بي جي» فوق رأسه حيث يشم بعدها رائحة الجثث، مؤكدا أنه لولا شربه الكحول يوميا لما تمكن من النوم، كاشفا عن تخلي الحكومة الإسرائيلية عنه ورفاقه المحاربون، ذاكرا أنه يتعرض لكابوس باستمرار حيث يأتي إليه 40 شخصا فلسطينيا قتلهم ويقولون له لماذا قتلتنا؟.

فطريات تقتل جنديا إسرائيلا

بدروها، أشارت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) إلى إصابة جندي إسرائيلي بسلالة من الفطريات في ظل مشاركته في العملية البرية بقطاع غزة وكان الفطر مقاوما للعلاج وتوفي بعدها الجندي الإسرائيلي فيما أوضح مركز الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي أن 10 جنود إسرائيليين أصيبوا بنفس الفطر.