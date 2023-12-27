أستاذ علوم سياسية: أتوقع وقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إنه يتوقع وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القمة المصرية الأردنية، انعقدت لبحث هذا الأمر، وسيكون لذلك تأثير مهم في الأيام المقبلة، وأن يكون هناك مسار سياسي دبلوماسي، لإنشاء الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأضاف «كمال»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، عبر «القاهرة الإخبارية»: «التنسيق بين القاهرة وعمان دائم ومتصل، بخصوص العديد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية».

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر والأردن الأكثر اهتماما بالقضية الفلسطينية بحكم التاريخ، والأكثر تأثرا بما يحدث في فلسطين بحكم الجغرافيا، لذا كان من المهم التنسيق الذي يؤدي إلى التوافق بين البلدين في العديد من القضايا التي كان لها تأثير على الموقفين الإسرائيلي والدولي.

واستطرد «كمال»: «من هذه القضايا، الموقف المشترك ضد النزوح والتهجير القسري للفلسطينيين، ورفض تصدير القضية الفلسطينية لدول الجوار، وعلى رأسها مصر والأردن».