شبكة الطوارئ بالإسماعيلية توجه 6 تحذيرات للمواطنين خلال سقوط الأمطار

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة من أمطار كثيفة على بعض المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع موجة من عدم الاستقرار الجوى وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

تحذيرات للمواطنين خلال الأمطار

ونشرت الشبكة الوطنية للطوارئ عدة تحذيرات للمواطنين وأهابت ‏بالمواطنين توخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم وهي

1- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار.

2- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

6- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

4- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

5-عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

6-عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

أرقام للطوارئ خلال الطقس السيئ

ونشرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين .

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 ويمكن الاتصال على التليفون الأرضي رقم 0643380241 أو على موبايل 0106840837.

كما يمكن الاتصال عبر الخط الساخن لطوارئ شركة الكهرباء 121 أو الخط الساخن لطوارئ شركة مياه الشرب والصرف الصحى 125.