5 فئات ممنوعة من الخروج اليوم الخميس.. تحذير من أمطار رعدية ورياح

رعشة في اليدين والقدمين، وتنميل بالأطراف السفلية، وارتداء ملابس ثقيلة، أمور معتادة في ظل الأجواء الشتوية الباردة، خاصة بداية من ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح، في وقت تحذر فيه الأرصاد من طقس الـ24 ساعة المقبلة، مع نصائح لفئات بعينها بالبقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا في حالات الطوارئ، باعتبارهم الأكثر تأثرا بطقس اليوم، الذي يحمل أمطارا غزيرة ورعدية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

فئات ينصح بعدم خروجها اليوم

وحذرت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، من أن الـ24 الساعة المقبلة، تحمل تغيرات جوية عنيفة، نتيجة استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على معظم المناطق، مما يؤدي إلى سقوط أمطارا غزيرة ورعدية، لذا نصح أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن» 5 فئات بضرورة البقاء داخل المنزل، في تلك الأجواء، وهم:

- كبار السن.

- الحوامل.

- مرضى حساسية الصدر.

- الأطفال.

- مرضى حساسية الجيوب الأنفية.

3 نصائح في حالة الخروج من المنزل

وجه «الحداد» 3 نصائح لهذه الفئات، باعتبارها الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية، نظرا لتساقط الأمطار والطقس المتقلب خلال الـ24 ساعة المقبلة، إذ وجب عليهم اتباع ما يلي:

- الالتزام بارتداء الكمامة، في حاله اضطرارهم للتواجد بالخارج.

- الحرص على الاستماع إلى النشرات الجوية قبل الخروج من المنزل، لمعرفة طبيعة الطقس بالخارج، والتي ترصدها هيئة الأرصاد لحظة بلحظة.

- مرضى حساسية الجيوب الأنفية، وجب عليهم اصطحاب البخاخات الخاصة بهم في أثناء تواجدهم بالخارج.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد، خلال الـ24 ساعة المقبلة، لذا قدمت بعض النصائح للتعامل مع تلك التغيرات:

- تجنب الوقوف بجانب الأشجار لتفادي سقوطها في حال هبوب الرياح بشدة.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة قدر الإمكان، نظرا لسقوط الأمطار بشدة، مما قد يؤدي إلى وفاة الشخص نتيجة ماس كهربائي.

- الحرص من الوقوف بالقرب من النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- يفضل في حالة الخروج من المنزل، في وقت سقوط الأمطار وهبوب الرياح، الاحتماء داخل أي مبني حتى انتهاء تلك الأجواء.

- القيادة بحذر وتجنب السرعة وترك مسافة بين السيارة والأخرى، وإضاءة الكشافات بصفة مستمرة لرؤية الطريق بوضوح.