سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار غزيرة على مدينتي المنصورة والسنبلاوين، مصحوبة ببرودة في الجو، وهواء شديد، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكاثر في الغيوم والسحب بسماء المدينة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالدقهلية

وبحسب بيان صادر من محافظة الدقهلية، تم الدفع بعدد من السيارات والمعدات لكسح وشفط مياه الأمطار وتجمعاتها على جانبي الطريق، لمنع التكدس والزحام وسهولة المرور وتيسير حركة المرور بين المواطنين والسيارات، ورفع درجة الاستعداد القصوى في أنحاء المدينة، وتفعيل غرفة الأزمات الرئيسية داخل مبنى ديوان المحافظة، وربطها بغرف الأزمات الفرعية بباقي المدن والمراكز للاطمئنان على سير الأجواء في نطاق المحافظة.

متابعة الأجواء في شوارع وميادين المنصورة

وشدد البيان على المرور الميداني من قبل فريق عمل محافظة الدقهلية، ومتابعة الأجواء في شوارع وميادين المدينة والاستماع لشكاوى المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، والعمل على حلها فورا في أسرع وقت ممكن، والتعامل الفوري مع أي أزمة تواجه المدينة بسبب تقلبات الطقس السيئ، ومواجهة موسم الشتاء بحرفية وصيانة أعمدة الإنارة وجمع الكابلات والتوصيلات الكهربائية منها لعدم حدوث أي مخاطر.