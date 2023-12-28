إسرائيل تنشر صورة مزعومة لمحمد الضيف أحد قادة «طوفان الأقصى»

نشرت وسائل إعلام عبرية، صورة جديدة تزعم أنها لأحد قادة الفصائل الفلسطينية الذي تبحث عنه إسرائيل أثناء حربها على قطاع غزة، وهو القيادي الفلسطيني محمد الضيف، مرجحة وجوده في أحد أنفاق قطاع غزة، والذي لا توجد له صور كثيرة لأنه مقل الظهور بشكل عام منذ انضمامه للفصائل الفلسطينية.

بلا عين وبشعر ابيض: هكذا تم رصد محمد ضيف، فقد تمكن جيش الدفاع من الحصول على صورة جديدة لقائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد ضيف الذي نجا في الماضي من عدة محاولات اسرائيلية لتصفيتهhttps://t.co/3kbT3j0dGJ pic.twitter.com/B7gZzTB67F — مكان الأخبار (@News_Makan) December 27, 2023

تفاصيل الصورة المزعومة للقيادي الفلسطيني محمد الضيف

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي المعروفة اختصارا بـ«مكان»، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، إن الصورة المزعومة الملتقطة حديثا للقيادي الفلسطيني بحسب الجهة الإسرائيلية أظهرت «الضيف» بشعر أبيض وهي ثاني صورة تحصل عليها إسرائيل للضيف بعد سنوات من الصورة الأولى التي يظهر فيها في بداية شبابه، على حد مزاعمها.

إصابات تذكرها إسرائيل

وتدعي إسرائيل بحسب الصورة المنشورة بأن «الضيف» فقد إحدى عينيه لذا يرتدي نظارة طبية ويظهر بعين واحدة، فيما تزعم دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه فقد عينه وقدمه من قبل في إحدى الغارات الإسرائيلية المنفذة في قطاع غزة في وقت سابق وليس أثناء عملية السيوف الحديدية التي تنفذها إسرائيل بداية من 7 أكتوبر الماضي.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتشهد أعداد الشهداء الفلسطينيين ارتفاعا متزايدا مع دخول الحرب يومها الـ82، حيث تزايد عدد الشهداء عن 21 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما تطالب الجهات الدولية بوقف فوري لإطلاق النار ومنها مجلس الأمن الدولي بجانب القيادات الدينية وعلى رأسها بابا الفاتيكان البابا فرنسيس.

من هو محمد الضيف؟

اسمه الحقيقي هو محمد دياب إبراهيم المصري، وكنيته أبو خالد وشهرته محمد الضيف، مولود في غزة عام 1965 ووضعته إسرائيل على قوائم المطلوبين منذ عام 1995 بعد قتله جنودا إسرائيليين، ونجا من 7 محاولات اغتيال تمت بواسطة أجهزة أمنية إسرائيلية عدة، ووضعته أمريكا على قوائم الإرهاب العالمية منذ عام 2015.