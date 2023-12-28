كل ما تريد معرفته عن وحدات سكن مصر في العلمين.. كم يبلغ سعر المتر؟

يترقب المئات من المصريين بمختلف المحافظات تفاصيل الطروحات الجديدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة تنمية المدن الجديدة عن الشقق المقرر طرحها سواء في سكن مصر أو الإسكان المتميز، ووفقا لمصادر في جهاز مدينة العلمين، لـ«الوطن»، كشفت تفاصيل الطرح الجديد للشقق المقرر أن يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

شقق سكن مصر

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية، أبرز الأسئلة والإجابات عن الشقق المقرر طرحها في مدينة العلمين بالإسكان المتميز وسكن مصر وفقا لما كشفت عنه مصادر بجهاز العلمين لـ«الوطن»:

س - هل هناك شقق سيتم طرحها أمام المواطنين؟

- نعم.. هناك عدد من الوحدات يستعد الجهاز لطرحها وهي الآن في مرحلة التشطيب بمشروع «الإسكان المتميز»، ومشروع «سكن مصر»، بالمنطقة الجنوبية الشرقية وسيتم طرحها في الربع الأول من 2024.

س- وكم سيتراوح سعر المتر؟

- حددت هيئة المجتمعات العمرانية سعرًا موحدًا للمتر المربع في جميع الأدوار بـ7970 جنيهًا بمشروع سكن مصر و7210 جنيهات بالإسكان المتميز، يضاف إليه نسبة التميز ووديعة الصيانة، وذلك في الطرح الأخير، ومن المتوقع أن تصل أسعار المتر المربع في الطرح الجديد القادم 10 آلاف جنيه بمشروع سكن مصر في مدينة العلمين الجديدة، و8950 جنيها للإسكان المتميز.

س - وكم تبلغ المساحات؟

-تتراوح شروع الإسكان المتميز من 95 مترًا حتى 100 متر، كاملة التشطيبات سوبر لوكس، وتكون مساحات وحدات سكن مصر من 100 متر مربع ونصل إلى 116 مترا مربعا.

س - وكيف سيتم التقديم لها؟

- الدخول على موقع حجز بنك التعمير والإسكان من خلال حساب يقوم الشخص بعمله والدخول بكلمة المرور والرقم القومي.