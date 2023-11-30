أسماء الفائزين في قرعة شقق «سكن مصر» بمدينة ناصر بأسيوط.. 50 ألف جنيه جدية الحجز

أجرى جهاز مدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، اليوم الخميس، قرعة علانية يدوية على 192 وحدة سكنية بمصعد وبدون مصعد ضمن وحدات «سكن مصر»، بحضور المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر، واللجنة المشرفة على القرعة وقيادات الجهاز.

طرح 192 وحدة سكنية

وكان جهاز مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، أعلن الشهر الماضي عن طرح 192 وحدة سكنية بوحدات سكن مصر جاهزة التسليم بمصعد وبدون مصعد، ويتراوح مساحات الوحدات المختلفة من 106 أمتار حتى 133 مترا وطرح كراسات الشروط بمقر الجهاز وبلغ سعر جدية الحجز 50 ألف جنيه.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة

وتراوح سعر متر الوحدة السكنية من 5160 جنيها حتى 5890 جنيها، بحسب نسبة تميز الوحدة السكنية المطروحة ويبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 106 أمتار من 547 ألف جنيه، وتختلف حسب نسب التميز وتبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 115 مترا من 593400 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية وتبدأ سعر الوحدة السكنية مساحة 130 مترا من 729300 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية، وتبدأ أسعار الوحدة السكنية مساحة 133 مترا من سعر 783400 جنيه، وتختلف الأسعار حسب نسب تميز الوحدة السكنية.

وفيما يلي تقدم «الوطن» أسماء الفائزين في قرعة سكن مصر على 192 وحدة سكنية: