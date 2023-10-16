خطوات حجز شقق «سكن مصر» و«جنة» بمدينة المنصورة الجديدة

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كراسة شروط حجز بشقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة، خاصة بعد فتح باب التقديم من خلال جهاز المنصورة الجديدة بعد شراء الكراسة من الجهاز بالدقهلية.

وحددت هيئة الإسكان كراسة شروط حجز شقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة، وجاء بها شروط الحجز والسكن والمساحة المختلفة لكل شقة ومميزات الشقق في سكن مصر وفي جنة، وأسعار الشقق الخاصة في جنة وسكن مصر.

كراسة شروط حجز شقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

وأوضحت الهيئة أنه يجب على المتقدم شراء كراسة شروط حجز شقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة والتي تقدر بـ1000 جنيه لـ«جنة»، و800 جنيه لـ«سكن مصر»، على أن يقوم المتقدم بشرائها والتوجه إلى بنك التعمير والإسكان ودفع المقدم وهو 50 ألف جنيه لـ«سكن مصر»، و100 ألف جنيه لشقق «جنة».

مميزات وحدات شقق جنة وسكن مصر بالمنصورة الجديدة

وأوضحت الهيئة أن سكن جنة عبارة عن وحدات داخل تجمع عمراني يحقق الخصوصية والرفاهية، ويتواءم مع المعدلات التخطيطية الحديثة، وتتوافر بها المسطحات الخضراء ليواكب المشروعات المتميزة بالمدن والتجمعات العمرانية محاطة بسور، بينما جاءت الوحدات في سكن مصر كنموذج معماري محاط بسياج شجري لتوفير الخصوصية.