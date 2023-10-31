آخر موعد لحجز شقق «سكن مصر» و«جنة».. انتهز الفرصة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن آخر موعد للتقديم على وحدة سكنية ضمن «سكن مصر وجنة والإسكان المتميز» للحجز الفوري، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، وذلك في المدن التالية: «المنصورة الجديدة - غرب قنا - رشيد الجديدة - ناصر غرب أسيوط - ملوي الجديدة».

عدد الوحدات في المتاحة للحجز الفوري

وكشف وزارة الإسكان عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز الفوري في مشروعات جنة والإسكان المتميز وسكن مصر، وهي كالآتي:

- مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

- المنصورة الجديدة 288 شقة.

- مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

- غرب قنا 144 شقة.

- ملوي الجديدة 148 شقة.

قيمة مقدم حجز الوحدات السكنية

وحددت وزارة الإسكان، في كراسة الشروط الخاصة بالمشروعات المذكورة سلفا، قيمة مقدمات حجز الوحدات، وهي:

- وحدات مشروع الإسكان المتميز مقدم حجز 25 ألف جنيه.

- وحدات مشروع سكن مصر مقدم الحجز بقيمة 50 ألف جنيه.

- وحدات مشروع جنة مقدم الحجز 100 ألف جنيه.

طرق حجز وحدة سكنية من جهاز المدينة مباشرة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كيفية حجز وحدة سكنية من قبل الذهاب لجهاز المدينة المختص وليس الموقع الإلكتروني.

- أن يكون المواطن المتقدم مصريا وله أهلية التصرف.

- سنه لا يقل على 21 سنة.

- عند تقدم أكثر من عميل على شقة يتم إجراء قرعة يدوية بشكل علني.

- شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة.

- دفع 5% من ثمن الوحدة السكنية كوديعة صيانة.

- دفع 5% من قيمة الوحدة السكنية.

- دفع بقية قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 10 أو 7 أو 5 أو 3 سنوات.

- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.

- منح العميل خطاب موجه إلى بنك التعمير والإسكان لدفع جدية الحجز.