طرح ألبوم عمرو دياب الجديد «مكانك» اليوم.. وصناع العمل يهنئونه

حرص صناع عمل ألبوم عمرو دياب الجديد والذي يحمل عنوان «مكانك»، والذي من المقرر طرحه اليوم، على تهنئته عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وشارك الملحن مدين الجمهور عبر حسابه بموقع إنستجرام، صوره تجمعه بأمير محروس وأحمد إبراهيم وعمرو دياب، معلقاً عليها قائلاً: «آخر ساعات قبل نزول الألبوم مع أهم نجم في الوطن العربي الهضبة، ومع أهم صناع الموسيقى في الوطن العربي مهندس الصوت العبقري أمير محروس، وصديقي الموزع الكبير ـحمد إبراهيم، وصديقي والملحن المبدع مدين، لسة المفاجآت في السكة، بالنجاح والتوفيق إن شاء الله».

كما شارك الشاعر تامر حسين نفس الصورة عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: «لسة شغالين لآخر ساعات قبل ألبوم عمرو دياب».

وتفاعل الجمهور مع الصورتين بشكل كبير، متمنين لعمرو دياب النجاح والتوفيق في طرح ألبومه الجديد.

ونشر الشاعر تامر حسين نفس الصوره عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام وعلق عليها قائلا:لسه شغالين ل أخر ساعات قبل الألبوم رئيس جمهورية صناعة الموسيقى عمرو دياب وحبايبى أهم صناع الموسيقى ف الوطن العربى مهندس الصوت العبقرى امير محروس وصديقى الموزع الكبير احمد ابراهيم وصديقى والملحن المُبدع مدين لسِه المُفاجأت ف السكة بالنجاح والتوفيق إن شاء الله.