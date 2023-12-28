خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من حرب غزة تتجاوز 13.8 مليار دولار في 2024

كشفت صحيفة إسرائيلية، أنه من المتوقع أن تتجاوز تكلفة الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، نحو 50 مليار شيكل، أو ما يقدر بـ13.8 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باستمرار القتال حتى الربع الأول من العام الجديد.

تفاصيل ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وثيقة لوزارة المالية الإسرائيلية مقدمة إلى اللجنة المالية في الكنيست، توقعها أن يرتفع الإنفاق بمقدار 30 مليار شيكل حتى عام 2024، لتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، وحسب الوثيقة «ستكون هناك حاجة إلى 9.6 مليار شيكل أخرى لتغطية النفقات المدنية الناجمة عن الحرب».

وأشارت الوثيقة إلى تخصيص مبلغ إضافي قدره 8.8 مليار شيكل جديد في الميزانية لتغطية تكاليف أخرى، بما في ذلك تمويل الزيادة في الدين الحكومي، ونفقات أسعار الفائدة الأعلى مما كان مخططًا له قبل اندلاع الحرب، وسط توقعات بأن يرتفع الإنفاق الإجمالي للموازنة لعام 2024 إلى 562.1 مليار شيكل من 513.7 مليار شيكل، التي تمت الموافقة عليها في مايو الماضي.

خسائر إسرائيل الاقتصادية

وتشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أن الإنفاق الأعلى من المخطط له، والتوقعات بانخفاض الدخل الحكومي ستؤدي إلى عجز في الميزانية بنسبة 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ارتفاعًا من السقف المخطط له البالغ 2.25%.

كان أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، حث المشرعين في الأسابيع الأخيرة على إجراء تعديلات وخفض النفقات في ميزانية 2024.

وتأتي الدعوة إلى الانضباط المالي في الوقت الذي يشعر فيه البنك المركزي الإسرائيلي بالقلق من أن إدارة حكومة دولة الاحتلال لزيادة الإنفاق الأمني تضر إسرائيل في الأسواق الدولية وتؤثر سلبا على القرارات المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الديون المتنامية.