البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة بعنوان «نصرة فلسطين وغزة» اليوم

تنطلق أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين، اليوم، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وتأتي تحت عنوان «نصرة فلسطين وغزة» في القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتبحث الجلسة التي يشارك فيها عدد من الشخصيات العربية، مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي دخل يومه الـ83، وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.

البرلمان العربي

يذكر أنّ لجنة فلسطين عقدت اجتماعها أمس برئاسة العسومي تحضيرًا لأعمال الجلسة الخاصة غدًا، للتأكيد على دعم ومساندة البرلمان العربي التام للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

وأكد العسومي خلال اجتماع اللجنة أنّ البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم وتحرك مستمر في كافة المحافل الدولية والبرلمانية لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني الأعزل ضد العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في قطاع غزة والضفة الغربية.