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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس البرلمان العربي يشارك في الملتقى الأول لجائزة الشارقة للمالية العامة

كتب:

يسرا البسيوني
04:51 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي

شارك عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، في أعمال الملتقى المالي العربي الأول، لجائزة الشارقة في المالية العامة، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت عنوان «تجارب وممارسات رائدة في المالية العامة لمواجهة التحديات المعاصرة»، وذلك بالتعاون مع جائزة الشارقة في المالية العامة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

أدوات تخطيط وإعداد الموازنة العامة

وناقش الملتقى عدة محاور مهمة، من بينها عرض أساليب وأدوات تخطيط وإعداد الموازنة العامة، وتأثير السياسات المالية والاقتصادية على المالية العامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، ومناقشة استراتيجيات تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد المالية المتاحة.

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بقلم يسرا البسيوني