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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس البرلمان العربي: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت نزاهة وحيادية وإقبالا كبيرا

كتب:

محمد عزالدين
11:40 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
عادل العسومي

عادل العسومي

هنأ عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الشعب المصري بنجاح الانتخابات الرئاسية 2024، والرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بولاية جديدة، خاصة أن الانتخابات شهدت نزاهة وحيادية وإقبالا كبيرا من الناخبين المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات التي تأتي والعالم العربي يشهد أوقاتا حرجة.

استمرار النهج الديمقراطي

وأضاف «العسومي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن البرلمان العربي يرى أن هذا المشهد استمرار للنهج الديمقراطي في مصر، خاصة أنها اتبعت المعايير الدولية في إجراء الانتخابات، ما يؤكد ريادة مصر في هذا الجانب.

ثقة كبيرة من المصريين

وأشار إلى أن وجود هذا الكم الكبير من الناخبين نجاح منقطع النظير، ويعد أكبر حضور للناخبين في تاريخ مصر، ما يؤكد قدرة الدولة المصرية على تنظيم الانتخابات، ونجاح الرئيس السيسي يؤكد الثقة الكبيرة من الشعب المصري؛ لما له من دور كبير في النهضة المصرية وتجاوز الكثير من التحديات التي مرت بالمنطقة والعالم.

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