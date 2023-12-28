سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 28-12-2023

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 28-12-2023 في البنوك المصرية المختلفة مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 100.50 جنيه للبيع، و99.56 جنيه للشراء.

سعر الدینار الكویتى الیوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في أبرز البنوك المصرية، وفق آخر تحديث أوضحته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 99.56 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 100.15 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم الخميس: 100.73 جنيه للبيع، مقابل 100.73 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إسكندرية: 100.76 جنيه للبيع، مقابل 97.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.21 ريال.