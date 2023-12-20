سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12- 2023، نحو 99.84 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي والمنصات الرسمية للبنوك الحكومية.

«الوطن» تنشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 20-12-2023 في البنوك في البنوك وهي كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه للشراء، 100.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 100.05 جنيه للبيع، 99.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه للشراء، 100.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20-12-2023 في بنك الإسكندرية 100.27 جنيه للبيع، 96.65 جنيه للشراء.