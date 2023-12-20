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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

كتب:

مريم حنفي
09:15 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 20-12-2023، استمرارا للهدوء الحادث منذ تعاملات شهر نوفمبر الماضي، والذي من المتوقع استمراره حتى نهاية ديسمبر.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي  

وأوضح الموقع أن سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي يبلغ 99.88 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

ويبلغ سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 98.09 جنيه شراء و100.21 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر إلى 99.78 جنيه للشراء و100.05 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

داخل البنك المركزي المصري يبلغ 99.85 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 97.01 جنيه للشراء و 100.70 جنيه للبيع. 

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بقلم مريم حنفي