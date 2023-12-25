حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 25-12-2023 في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية، على استقراره الذي عليه منذ ختام تعاملات أمس الأحد، إذ أنَّ الأسعار لم يطرأ عليها أي تغيراً منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، مع توقعات باستمرار حالة الثبات حتي نهاية الشهر الشهر الجاري، وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وأوضح الموقع أنَّ سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 25-12-2023 في البنوك يسجل 99.88 جنيه للشراء و100.33 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

كما يبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جنيه شراء و100.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما يصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 100.05 جنيه للبيع و99.78 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

وعن سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري فقد سجل 99.85 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي في بنك الإسكندرية يبلغ 97.01 جنيه للشراء و100.70 جنيه للبيع.