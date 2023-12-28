بشرى سارة للموظفين في 2024.. حركة تعيينات وترقيات لـ500 ألف مواطن

أعلنت مصادر حكومية مسؤولة أن العام الميلادي الجديد 2024 سيحمل بشرى سارة لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددها نحو 4.5 مليون موظف خاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

سد العجز في بعض الوظائف والهيئات الحكومية

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الجهاز الحكومي مستمر في تنفيذ استراتيجية سد العجز في بعض الوظائف والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى خطة الحد من معدلات البطالة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها الحكومة.

وأضافت المصادر أن الجهات المعنية بالجهاز الإداري للدولة، ومن بينها وزارتي المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رصدت العجز في 50 ألف وظيفة بدواوين الحكومة والهيئات التابعة لها، ومنها وحدات الإدارة المحلية، والمستشفيات والمدارس الحكومية.

وأشارت إلى أنه يجرى استكمال تنفيذ حركة التعيينات التي أعلنها وزير المالية العام الماضي بتعيين 30 ألف معلم، وإعلان مسابقة جديدة خلال شهر يوليو بتعيين 20 ألفا آخرين، بالاضافة إلى تعيينات جديدة تشمل 10 آلاف من الأطباء وهيئات تمريض بالمستشفيات الحكومية في بعض المحافظات لسد العجز بها.

مسابقات التعيين تحت إشراف«التنظيم والإدارة»

وتابعت المصادر أن حركة التعيينات في العام الجديد سشتمل تعيينات بتثبيت أكثر من 20 ألفا من أصحاب العقود المؤقتة التي مر عليها أكثر من 9 سنوات، على الباب السادس أجور، بالإضافة إلى خريجين جدد ضمن مسابقة يجرى الإعلان عنها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بوحدات الإدارة المحلية والمدن والأحياء والضرائب والشهر العقاري.

تعيينات على موازنة العام المالي الجديد

ولفتت المصادر إلى أن التعيينات الحكومية الجديدة ستكون على موازنة العام المالي 2024-2025، ووفقا للحد الأدنى للأجور، كل حسب درجته الوظيفية.

وأكدت المصادر أن عام 2024 سيشهد إعلان حركة ترقيات جديدة، تشمل 450 ألف موظفي حكومي على الأقل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والجهات الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتطبق عليهم ضوابط وشروط الترقيات الواردة بمواد قانون الخدمة المدنية، الخاصة بالترقيات.

وكانت آخر حركة ترقيات لموظفي الجهاز الاداري للدولة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء في 26 يونيو 2023.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ، قنّن التعيينات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة من خلال إجراء مسابقتين يعلن عنهما، عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهري يناير ويوليو، عند الحاجة إلى تعيينات وسد العجز.