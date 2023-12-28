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تفاصيل برنامج «AI بالعربي» على 9090.. ينطلق الأحد ويناقش الذكاء الاصطناعي

كتب:

ضحى محمد
10:08 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
برنامج «AI بالعربي»

برنامج «AI بالعربي»

تستعد الإعلامية رغدة الشيمي لتقديم برنامج جديد يحمل اسم «AI بالعربي»، على شبكة إذاعة «9090»، وذلك ضمن الخطة البرامجية الجديدة لعام 2024، والتي تشمل عدد كبير من البرامج الإذاعية الهامة ويقدمها كبار المذيعين .

تفاصيل برنامج «AI بالعربي» على شبكة 9090

وقال عبد الفتاح مصطفي الرئيس التنفيذي لشبكة 9090 لـ «الوطن»، «حرصنا على أن يكون ضمن خريطة البرامج الجديدة، برنامج يهدف لتعريف المستمع بتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في مصر والعالم، يحمل اسم AI بالعربي، وهو من تقديم رغدة الشيمي».

وأضاف، «بفضل الله نحن أول إذاعة تُقدم برنامج يتحدث عن الذكاء الاصطناعي، سيكون موعده يوم الأحد من الساعة 9 حتى الساعة 11».

موعد عرض برنامج AI بالعربي

حيث أنه من المقرر إذاعة برنامج «AI بالعربي» من خلال شبكة إذاعة 9090، يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً .

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.