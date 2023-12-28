ختام فعاليات برنامج «أنت الأغلى» بالبحر الأحمر (صور)

اختتمت فعاليات برنامج «أنت الأغلى» بالبحر الأحمر التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ضمن المرحلة الأولى لفعاليات المحافظات الحدودية والتي استمرت خلال الفترة من 24 حتى 27 ديسمبر الجاري بناءً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

برنامج «أنت الأغلى»

اشترك في الفعاليات نحو مائتي فرد بمدرسة الزهور الإعدادية بمدينة سفاجا بالتعاون مع وزاره التربية والتعليم والتعليم الفني تحت رعاية اللواء أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بتكثيف البرامج والمشروعات لأبناء المحافظات الحدودية.

فعاليات برنامج أنت الأغلى

وأشار حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية إلى أن البرنامج يهدف الى تصويب وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى تلاميذ المدارس، والتثقيف والتوعية بأهمية القوانين والتشريعات لتحقيق الاستقرار، و نشر مفهوم الثقافة الرياضية، ونبذ العنف والتعصب، وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى التلاميذ.

وأشار ممدوح الشاذلي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ الوطن أن فعاليات تضمنت عدد من الأنشطة المتنوعة منها الثقافية ، والفنية ، والرياضية ،الأنشطة الرياضية الترويحية والاجتماعية و مجموعة من الورش الفنية ، و الورش الثقافية بهدف ترسيخ مفهوم المواطنه والإنتماء.