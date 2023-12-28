انتظام حركة الصيد في كفر الشيخ بعد توقفها بسبب الطقس السيئ

قال حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إن حركة الصيد انتظمت بشكل كامل، لأن حركة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، في معدلاتها الطبيعية.

إبحار 215 مركب صيد بمياه البحر المتوسط

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد مراكب الصيد التي أبحرت بسواحل البرلس حتى الساعة بلغ نحو 215 مركب صيد، بينها مراكب تبحر لمدة يوم واحد ، وأخرى لمدة 10 أيام.

60 ألف صياد وأمطار غزيرة

وأشار إلى أنهم وجهوا الصيادين ليلة أمس بعدم الإبحار بمياه البحر المتوسط، نظراً لسقوط أمطار غزيرة وتقلبات حالة الطقس التي شهدتها المحافظة، على أن يكون الإبحار صباح اليوم الخميس، حال استقرار الأحوال الجوية وهو ما تشهده المحافظة الآن، لافتاً إلى أن حياة نحو 60 ألف صياد يعملون في مهنة الصيد أمر مهم وجلل.