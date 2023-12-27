«زراعة كفر الشيخ» تطالب بوقف عمليات ري الأراضي لمدة أسبوع بسبب الأمطار

طالب الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، بضرورة وقف المزارعين جميع عمليات الري للمحاصيل الحقلية والخضروات، لمدة أسبوع من الآن، بهدف حماية المحاصيل من التلف، وذلك عقب سقوط أمطار غزيرة على سواحل ومدن كفر الشيخ حتى الساعة منذ ما يقرب من 5 ساعات متواصلة.

وقف عمليات ري القمح والفول والشعير

وأوضح وكيل وزارة الزراعة لـ«للوطن»، أن بعض المزارعين يقومون بري محاصليهم الحقلية ليلا، أو فجراً، ويجب عليهم وقف عمليات الري فوراً، نظراً لغزارة الأمطار التي هطلت اليوم الأربعاء، والتي تعد بديلا عن عمليات الري، خاصة لمحاصيل الفول، والقمح، والشعير، وهي من المحاصيل التي لا تحتاج إلى كميات مياه كبيرة.

صرف الماء الزائد من الأمطار

وأشار «غربية» إلى أن الأمر يستوجب من المزارعين صرف الماء الزائد المتراكم داخل الزراعات الحقلية، جراء سقوط الأمطار الغزيرة، خاصة المساحات المزروعة بالخضروات والفول والقمح، بما يحافظ على مساحة 550 ألف فدان من الحقول المنزرعة في كفر الشيخ، والتي يعمل بها نحو 2.5 مليون مزارع.