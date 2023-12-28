«الإفتاء» تنشر دعاءً مستجابًا للنبي أثناء المطر.. يُستحب ترديده

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد الأدعية وقت سقوط الأمطار، باعتبارها هدية ربانية تتغير فيها ملامح السماء دون تدخل البشر، وتساءل البعض عن دعاء النبي وقت سقوط الأمطار، وأفضل الأدعية المستحب ترديدها لحظة انهمار المياه من السماء.

دعاء النبي وقت المطر

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، دعاء النبي وقت سقوط الأمطار، وفقًا لما نشرته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم، كان إذا رأى المطر يقول: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا» رواه البخاري في صحيحه، وفي لفظٍ لأبي داود في «السنن» أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا».

وتابعت الدار، باقي الأدعية التي تُقال في هذا الحال؛ ومنها: عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبي صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم قال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» متفق عليه.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى ٱللهُ عليه وآله وسلم يُوَاكِئُ فقال: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ» رواه أبو داود في «سننه».

أدعية مستحب ترديدها وقت المطر

ومن الأدعية المستحب ترديدها خلال وقت سقوط المطر الآتي:

«اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به».

«اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء».

«اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه».

«اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب».

«اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار».