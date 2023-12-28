خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم.. تزداد حدتها مع تقدم الوقت

شهدت بعض المناطق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد اليوم، تساقط أمطار متفاوتة الشدة، تزيد حدتها على شرق البلاد مع تقدم الوقت.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة وتكون غزيرة ورعدية على مناطق من دمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وتصل الأمطار المتوسطة إلى مناطق من مطروح والإسكندرية والمنوفية والغربية والفيوم والقليوبية والقاهرة والجيزة، وتغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق الزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير وبني سويف والمنيا.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.