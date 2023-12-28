وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: الحوار الوطني يثري الحياة السياسية في مصر

أشاد محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجلسات الحوار الوطني موضحا أنها خرجت بنتائج مهمة للغاية، حول الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة الوطنية، والعمل على زيادة فرص الصناعة لكي تنافس وتصدر للخارج.

وأضاف أن الحوار الوطني من أحد الأحداث المهمة لإثراء الحياة السياسية، إذ جاء بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، مشيرا إلى أن هذا التصريح يعد منهجا مختلفا بالحياة السياسية، وقائم على تعدد الآراء والاستماع لكل وجهات النظر واحترامها.

آراء متعددة ومختلفة في الحوار الوطني

وأوضح في حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية هبة ماهر عبر فضائية «dmc»: «شهدنا آراء متعددة ومختلفة خلال جلسات الحوار الوطني من اليسار إلى اليمين، ولم يكن هناك قيود على أي رأي يُطرح»، مشيرا إلى أن أكثر آراء الأحزاب المعارصة أُخذ بها في توصيات الحوار الوطني ورُفعت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجرى إحالتها لمجلس النواب لتحويلها إلى تشريعات.

الوطن ملك للجميع

وتابع، أنه لا أحد يمكنه احتكار الوطن، فهو ملك للجميع سواء المؤيد أو المعارض، مشيرا إلى أن المواطن المصري كان يهتم للغاية بالقضايا الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي خلال جلسات الحوار الوطني.