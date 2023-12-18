وزير الزراعة يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي: نسبة المشاركة تدل على وعي الشعب

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

وقال بيان صادر عن وزارة الزراعة: « بالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن قيادات الوزارة وجميع العاملين بها، يتقدم الوزير بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة».

وقال وزير الزارعة: «نتيجة الانتخابات، ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة، والمخاطر والتحديات التي تواجه الوطن، وأهمية اختيار رئيساً للفترة القادمة قادراً على تحقيق طموحاته في العبور بالوطن إلى بر الآمان».

وأضاف البيان: «تسلح الشعب في هذا الاختيار بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال العشر سنوات الماضية في كافة المجالات وشملت كل أطياف المجتمع، فضلا عن وضع الدولة المصرية في مكانتها التي تستحقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أصبحت من الدول المحورية ذات المرجعية في كل القضايا الإقليمية والدولية».

تجديد الثقة في الرئيس السيسي

وأضاف: «نكرر التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد ثقة شعب مصر العظيم في اختياره رئيساً للجمهورية الجديدة لمدة ست سنوات قادمة، في مشهد حضاري رائع وممارسة سياسية محترمة وهادفة تليق بالملحمة الديمقراطية التي صنعها شعب مصر العظيم».

الشكر لكل الفلاحين

ووجه «القصير» الشكر إلى فلاحي ومزارعي مصر، الذين لبوا نداء المشاركة في الانتخابات الرئاسية وسطروا مشهدا وطنيا وحضاريا رائعا.