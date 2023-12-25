وزير الري يتابع حماية وتطوير بحيرة المنزلة وتكريك مصب النيل

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة ببحيرة المنزلة والدراسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على اتزانها المائي والبيئي، وأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد ومصب مصرف جمصة.

مجهودات تطوير بحيرة المنزلة

واستعرض «سويلم»، خلال الاجتماع مجهودات تطوير بحيرة المنزلة والتي تتمّ بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

وتابع ما تمّ تنفيذه من إجراءات شملت الدراسة البحثية المعدة عن بحيرة المنزلة والتي تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه، وبيانات كميات مياه الصرف الزراعي التي تُلقى بالبحيرة، وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالبحيرة.

تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه

وصرح بأنَّه للعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها، فقد نفذت هيئة حماية الشواطئ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة، وذلك لحماية هذه البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، حيث تم تنفيذ اعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل 1 و2 وبوغاز الصفارة، وتطهير القنوات الشعاعية علي امتداد بوغازي الجميل 1 و2، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة)، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط ، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل 1 وكوبري بوغاز الصفارة.

كما تمّ تنفيذ حائط بحري بطول 3 كيلومترات كمرحلة أولي لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس، وجار إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول 1.70 كيلومتر، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولي والثانية لاستكمال المرحلة الثالثة من حماية المنطقة والبالغ طولها الإجمالي 12 كيلومترا وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها 4500 فدان.

أعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد في كفر الشيخ والبحيرة

كما تقوم الوزارة بأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد في كفر الشيخ والبحيرة، إذ يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلي البحر مما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتهدف أعمال التكريك لتوفير ممر ملاحي آمن لمراكب الصيد وإزالة الترسيبات المتراكمة علي الجانب الشرقي للبوغاز.

كما تمّ تنفيذ أعمال حماية وتكريك مصب مصرف جمصة بـ150 ألف متر مكعب وزيادة أطوال اللسان الشرقي والغربي للمصرف، وتنفيذ عدد ثلاثة رؤوس حجرية شرق المصب، واستخدام نواتج التكريك في التغذية بين الرؤوس شرق مصب مصرف جمصة.