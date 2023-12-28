مديرية العمل بأسيوط تنظم ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بالمدارس

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة خديجة بنت خويلد بأسيوط، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الالتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الطلاب

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت في مختلف القطاعات من خلال استراتيجية عمل واضحة تخلق وعياً بمقومات الحياة الآمنة، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية يدفع خطط التنمية، منوهاً إلى أن المديرية بدأت تلك الندوات حيث يتم تنفيذها بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتي ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل.

مشاركة إيجابية وتفاعل من الطلاب والمعلمين بالمدرسة

وشهدت الندوة مشاركة إيجابية وتفاعل من الطلاب والمعلمين بالمدرسة، حيث شارك بتلك الندوة عدداً من مفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية، وحاضر خلالها الكيميائي خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية .