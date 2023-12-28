محافظ الشرقية: الدفع بمعدات الكسح لشفط مياه الأمطار من الشوارع

بدأت محافظة الشرقية منذ الصباح الباكر، بدفع المعدات والآلات في المدن والمراكز كافة، التي شهدت تساقط أمطار منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس، لكسح المياه وسحبها من الشوارع، لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، ورفع العالق من الغبار والأتربة في صفايات المياه بالشوارع، مع التأكد من عزل أعمدة الإنارة لمنع حوادث صعق الكهرباء.

سقوط أمطار على محافظة الشرقية

وشهدت عدد من القرى والمدن بمحافظة الشرقية، اليوم، أمطارًا متفاوتة الشدة أدت لتراكم مياه الأمطار في الشوارع، فيما شهدت السماء، سحبًا منخفضة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، من تقلبات الطقس على بعض أنحاء البلاد واحتمالية تساقط الأمطار.

أعمال كسح المياه من شوارع الشرقية

وأكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، ضرورة التزام رؤساء المدن والمجالس المحلية، بدفع المعدات والأدوات في شوارع المحافظة المتفرقة، لسحب المياه وشفطها من الشوارع لتيسير المرور والحركة على المواطنين والسيارات.

وقال أشرف عامر رئيس مجلس مدينة منيا القمح بالشرقية، إنّه جرى الدفع بالسيارات والمعدات الخاصة بشفط المياه من الشوارع، استجابة لتوجيهات المحافظ لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين والسيارات، لافتًا إلى تأكيد عزل أعمدة الإنارة عن الكهرباء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ طقس الشرقية يشهد استقرارًا بعد تساقط الأمطار مع طقس مشمس جزئيًا، فيما تسجل درجات الحرارة الكبرى 21 بينما تسجل الصغرى 14، وسرعة الرياح 14 كيلومترًا في الساعة.