طقس الشرقية: رياح محملة بالأتربة وهدوء في الشوارع وغلق بعض المحال

تشهد محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء موجة من الطقس السيئ، حيث شهدت مختلف مدن المحافظة رياح محملة بالأتربة بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، وغابت الشمس عن الظهور من صباح اليوم.

رياح محملة بالأتربة وغلق المحال التجارية بسبب الطقس السيئ

فيما تشهد شوارع المدن رياح محملة بالأتربة، مما أثر على حركة السير بالشوارع، وخلت بعض الشوارع من المارة، وأغلق بعض التجار المحال التجارية، بسبب الأتربة والرياح الشديدة.

هدوء بالطرق العامة وغيامة رملية بالطرق الصحراوية

وفي الطرق العامة تسود حالة من الهدوء، حيث قلت حركة سير السيارات بطريق "القاهرة- الزقازيق الزراعي" بسبب التغيرات الجوية التي شهدتها المحافظة، كما قلت حركة السير بطريق "القاهرة –منيا القمح الزراعي" وكذلك أيضًا بطريق "العاشر من رمضان – الإسماعيلية الصحراوي"، بالإضافة إلى طريق "القاهرة- بلبيس الصحراوي" والذي يشهد رياحا شديدة محملة بالرمال الصحراوية وسادت غيامة بالطريق.

طوارئ بالمستشفيات و«عمليات المحافظة» تتلقى البلاغات

وأعلنت محافظة الشرقية حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث أو كوارث قد تنجم عن موجة الطقس السيئ بالمحافظة، وواصلت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات مراكز المدن والمديريات الخدمية، التواصل على مدار اليوم لتلقى البلاغات بخصوص التقلبات الجوية، فيما رفعت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ بالمستشفيات، وانتشرت قوات الإدارة العامة لمرور الشرقية بالطرق العامة والميادين الحيوية لتسهيل حركة السير أمام السيارات.